Альметьевский перевозчик удалил информацию о прекращении обслуживания населения

В среду, 30 марта, в официальном паблике альметьевского перевозчик «АПОПАТ» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о прекращении обслуживания городского направления с 1 апреля. Причина решения не указана, но уточняется, что «по не зависящим от подрядчика обстоятельствам».

«Уведомляем, что компания АО „АПОПАТ“ в лице подрядчика, прекращает обслуживание городского направления с 1 апреля 2022 года по не зависящим от подрядчика обстоятельствам, которые способствуют отсутствию прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее выполнения», — говорится в сообщении.

Позже информация была удалена.

То, что Альметьевск может остаться без общественного транспорта в 2022 году, в конце прошлого года заявлял глава района Тимур Нагуманов.

Тогда мэр объяснил, что проблема с общественным транспортом в Альметьевске связана с тем, что работа идет по регулируемому тарифу, он фиксированный и держится на уровне 20-25 рублей. Эта сумма не покрывает себестоимость перевозки, и поэтому перевозчики несут убытки.