В Нижнекамске школьники собрали 300 комплектов сухого душа для участников СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске волонтерская группа «Добрые сердца» провела мастер-класс по сборке сухого душа для учащихся третьего класса школы «Адымнар». За один урок школьники собрали около 300 комплектов, которые будут направлены участникам специальной военной операции.

«Мы наливаем сюда 50 миллилитров воды», – показал процесс сборки школьникам волонтер Бахтияр Валиуллин. По его словам, дети быстро включились в работу. «Они хорошо делают, я не успеваю все в коробки складывать», – отметил он.

В мастер-классе приняли участие ученики 3И класса. «Я делаю это для того, чтобы солдаты мылись, у них мало времени, чтобы помыться», – рассказал ученик Данис Ахметов.

Его одноклассница Саида Шафикова добавила, что школьники помогают не только сборкой наборов: «Еще мы пишем письма и собираем средства личной гигиены вместе с родителями и классом».

Параллельно в соседних классах дети писали письма военнослужащим. «Я пожелала солдатам, чтобы они вернулись живыми и чтобы все прошло хорошо. Я ими горжусь», – поделилась ученица школы «Адымнар» Виктория Игонина.

Как сообщила руководитель волонтерской группы «Добрые сердца» Лариса Орлова, мастер-классы в школах и детских садах Нижнекамска проводятся с 2023 года. «Для патриотического воспитания молодежи важно показывать на примере и заниматься полезным делом, помогая нашим солдатам», – сказала она.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

