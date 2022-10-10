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Ру Тат
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Общество
10 октября 2022  09:20
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске семьи мобилизованных начали получать карты для бесплатного проезда

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Фото: e-nkama.ru

Семьи мобилизованных жителей Нижнекамского района РТ начали получать пластиковые карты для бесплатного проезда в общественном транспорте. Данная работа началась в минувшие выходные, сообщила на деловом понедельнике заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

С 10 октября дети мобилизованных начнут питаться в школах бесплатно. Также в ближайшие дни поступят «карты возможностей», которые позволят детям и взрослым бесплатно посещать учреждения социальной сферы.

До 12 октября завершится работа по составлению социального паспорта каждой семьи военнослужащего.
Завтра заработает горячая линия, об этом жителям сообщат отдельно.

«Главная задача, которая была поставлена главой Нижнекамского района Рамилем Муллиным, взять под личный контроль каждую семью мобилизованных. Чтобы они были спокойны, что пока они будут защищать Родину, их семьи будут под вниманием и получат всю необходимую поддержку»,— отметила заммэра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске открыт сбор средств на поддержку семей мобилизованных.

#мобилизация
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