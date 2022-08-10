В Нижнекамске с 15 августа начнет курсировать прогулочный теплоход по Каме

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске стартуют экскурсионные прогулки по Каме на речном теплоходе «Кристалл». Длительность экскурсии составит один час, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

На речной прогулке жители и гости города смогут полюбоваться живописной панорамой, а также узнать много интересного об истории нижнекамской земли. На судне предусмотрено сопровождение экскурсовода.

Прогулочный теплоход предоставлен Нижнекамску «Речфлотом», он рассчитан на 110 мест. Ежедневные прогулки будут организованы с 12.00 до 21.00 в будние дни и с 11.00 до 22.00 в выходные и праздничные дни.

Теплоход будет отходить от пристани Красного Ключа, здесь же в специальном киоске можно будет приобрести билеты на прогулку, дети до пяти лет смогут покататься на теплоходе бесплатно. Рейсы планируется совершать ежечасно в зависимости от количества желающих прокатиться.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил, что на теплоход нанесут элементы бренда Нижнекамска. Также рассматриваются возможности остановки больших теплоходов.