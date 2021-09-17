В Нижнекамске состоится воркшоп для специалистов по развитию городской среды

С 25 сентября по 2 октября в Нижнекамске пройдет программа «Городские практики». Это краткосрочный образовательный интенсив для специалистов в сфере развития городской среды, на котором обсудят идеи по развитию культурных кластеров для здания автовокзала в Нижнекамске, исторических построек Красного Ключа и новых микрорайонов города.

Специалисты из Нижнекамска погрузятся в тему проектирования культурных кластеров и разработают идеи общественных пространств для родного города. Во время интенсива ведущие архитекторы страны расскажут участникам, как подобные проекты реализуются в разных странах мира.

Программа состоится в формате воркшопа. Предварительно участники изучат онлайн-лекции о комплексном подходе к благоустройству, экономике и бюджету проектов, а также подготовят чек-листы с «креативной» картой города.

Очная часть программы состоится с 28 сентября по 2 октября в молодежном центре «Ковер» под руководством приглашенных экспертов и выпускников программы Архитекторы.рф. Участники рассмотрят особенности развития креативных общественных пространств, познакомятся с мировым и российским опытом проектирования арт-кластеров, изучат модели финансирования проектов, а также объединятся в команды для проектной работы. Итогом воркшопа станет разработка идей развития культурных кластеров для Нижнекамска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске открыли благоустроенный двор на проспекте Химиков.

