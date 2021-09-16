В Нижнекамске открыли благоустроенный двор на проспекте Химиков

В Нижнекамске благодаря республиканской программе «Наш двор» состоялось очередное открытие благоустроенного двора, объединяющего несколько многоквартирных домов № 18, 20, 20а на проспекте Химиков. В открытии принял участие глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

По информации пресс-службы главы Нижнекамского района РТ, окончанию работ особенно обрадовались малыши, ведь для них во дворе установили новые детские и спортивные площадки. Обновленный двор радует и взрослых жителей: для их удобства было постелено новое асфальтовое покрытие, заменено освещение, оборудованы парковки и установлены скамейками.

Мэр подчеркнул, что программа «Наш двор» направлена на решение вопроса комфортности во всех дворах Татарстана.

«Благодаря ей мы видим, что удалось решить вопросы не только благоустройства самого двора, но также произошло комплексное изменение и фасадов домов, и инфраструктуры, всего того, что составляет качественное проживание наших горожан», — сказал он.

Разделить радость нижнекамцев пришел и депутат Госдумы РФ Олег Морозов. В своем выступлении он подчеркнул, что программа «Наш двор» преображает республику, города и села: «Город становится краше, такое чувство, что он не прибавляет себе годы, а наоборот молодеет. Когда смотришь на эту красоту, когда видишь, как все это расцветает, то думаешь, что наступает новый этап в развитии города».

На сегодняшний день 100% работ выполнены в 48 дворах. «Из них 16 территорий полностью укомплектованы малыми архитектурными формами, по МАФам ведутся работы еще в двух дворах, запланированы работы в 36 дворах. В этом году не предусмотрена установка детского и спортивного оборудования в 13 дворах района», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе района.

В 2020 году в рамках республиканской программы «Наш двор» был выделен лимит в размере 567,5 млн рублей, выполнено благоустройство в 67 дворах, которые охватили 108 многоквартирных домов. В этом году в Нижнекамском муниципальном районе в 67 дворах, которые охватывают 99 многоквартирных домов, ведутся работы по благоустройству дворовой территории в рамках республиканской программы «Наш двор» (лимит в размере 703,16 млн рублей).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске после комплексного благоустройства открыты два двора на проспекте Мира.