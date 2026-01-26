В Нижнекамске разработают антибуллинговую программу после ЧП в лицее №37

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о комплексе мер по усилению безопасности после инцидента в лицее №37.

Напомним, 22 января ученик 7-го класса пронес в лицей нож и ранил техническую работницу, после чего сделал выстрел из сигнального устройства и сам пострадал. Подростка задержали бойцы Росгвардии, сейчас он находится в больнице. Обстоятельства и мотивы произошедшего в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

По словам Радмира Беляева, после случившегося на муниципальном уровне были проведены расширенные заседания Комиссии по делам несовершеннолетних, информация по инциденту была представлена на Республиканской комиссии.

Сейчас в Нижнекамске работают представители профильных структур, которые оценивают систему профилактики правонарушений и суицидального поведения среди несовершеннолетних. Проводится всесторонняя проверка и правовая оценка всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения фактов травли под личным контролем мэра будет разработана общегородская антибуллинговая программа с участием учеников, родителей, педагогов и психологов.

Планируется запуск специальной психологической программы с привлечением ведущих специалистов страны. Пилотной площадкой станет лицей №37, после чего успешные практики предполагается распространить на все школы города. Совместно с «Лигой безопасного интернета» будут организованы мероприятия по медиабезопасности, профилактике кибербуллинга и цифровых рисков для детей, а также обучающие программы для родителей.

В ближайшее время стартует серия встреч с родительскими комитетами всех школ Нижнекамска для открытого диалога и обсуждения вопросов безопасности. Также дано поручение проверить работу частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений и общественных пространств.

Кроме того, ведется инвентаризация и обновление данных по несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН, с акцентом на адресную помощь детям и семьям, находящимся в группе риска. Будет усилено межведомственное взаимодействие между школами, комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки, полицией и медицинскими учреждениями.

«Наша задача – не просто реагировать на единичный инцидент, а выстроить комплексную и открытую систему, которая обеспечит детям безопасную, здоровую и дружелюбную среду», – подчеркнул Радмир Беляев.

Также принято решение о выделении пострадавшей сотруднице школы Алсу Анасовой материального поощрения в размере 500 тысяч рублей.