Общество 26 января 2026 09:49

Уборщице лицея, остановившей нападавшего школьника, выплатят 500 тыс. рублей

Уборщице нижнекамского лицея № 37 Алсу Анасовой, пострадавшей в результате нападения школьника, выплатят 500 тыс. рублей. Об этом сообщил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Он отметил, что благодаря действиям Алсу Анасовой удалось отвлечь внимание нападавшего, что предотвратило более серьезные последствия. Беляев добавил, что состояние пострадавшей стабильное и угрозы ее жизни нет.

Также он подчеркнул, что персонал школы оперативно отреагировал на опасность: заместитель директора по радио объявила тревогу, учителя и ученики укрылись в кабинетах, забаррикадировали двери и оставались в безопасных местах до приезда спецслужб.

Инцидент произошел 22 января: ученик 7-го класса пронес в лицей нож и ранил техническую работницу, после чего сделал выстрел из сигнального устройства и сам пострадал. Подростка задержали бойцы Росгвардии, сейчас он находится в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам покушения на убийство и халатности, продолжается выяснение мотивов нападавшего. Жертв удалось избежать.

#нижнекамск #лицей
