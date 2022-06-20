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Ру Тат
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Строительство
20 июня 2022  09:12
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске разобьют новый сквер в честь «капитана шинной промышленности» Зеленова

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В Нижнекамске появится новый сквер имени в честь почетного гражданина города Николая Зеленова. В этом году начнется его проектирование. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«В честь 90-летнего юбилея Николая Зеленова будет разбит новый сквер. Сейчас определяемся с площадкой, проектом. В ближайшее время вынесем на обсуждение с жителями города, примем предложения. В этом году начнем проектирование», — отметил спикер. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 27 мая в Нижнекамске состоялось тожественное открытие мемориальной доски на доме, где жил Зеленов.

«Капитан шинной промышленности Татарстана» Николай Зеленов неоднократно избирался депутатом городского Совета и Государственного Совета Республики Татарстан, был общественным деятелем. Он ушел из жизни 6 февраля 2019 года, 28 мая 2022-го ему бы исполнилось 90 лет.

#нижнекамский район
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