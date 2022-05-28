В Нижнекамске открыли памятную доску «капитану шинной промышленности» Зеленову

В Нижнекамске состоялось тожественное открытие мемориальной доски в честь почетного гражданина города Николая Зеленова. Событие прошло при участии руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина.

Мероприятие состоялось возле дома №8 на Школьном бульваре, где жил Зеленов.

«Этот человек сделал очень многое не только для города, но и [для] становления экономики и благополучия республики. Если вспомнить историю, то в сложные времена первостроители пришли и сделали то, что сегодня называют чудом и гордостью. Это наша промышленность, наш Нижнекамск, это та история, которую делали такие личности», — отметил в своем выступлении Муллин.

«И сегодня, открывая мемориальный комплекс, мы сделали небольшую ошибку, не пригласив сюда детей, чтобы они знали свою историю. А историю вершат эти личности. Историю вершат те, кто не боится трудностей, и ставит перед собой огромные задачи, и воплощает их в жизнь. На территории шинного комплекса и города мы всегда чувствуем благо и помним этого выдающегося человека», — добавил он.

Позднее в Доме народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвященное Николаю Зеленову.

«Капитан шинной промышленности Татарстана» Николай Зеленов неоднократно избирался депутатом городского Совета и Государственного Совета Республики Татарстан, был общественным деятелем. Он ушел из жизни 6 февраля 2019 года, 28 мая 2022-го ему бы исполнилось 90 лет.