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Общество
13 марта 2022  11:04
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске прошел автопробег в поддержку российской армии

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В Нижнекамске прошел автопробег в поддержку российской армии

В Нижнекамске сегодня состоялся автопробег в поддержку солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине, пишет «НТР 24».

Участники автопробега начали свой маршрут от начала проспекта Химиков. Они проехали до пригородного поселка Красный Ключ, а затем обратно — по проспекту Мира и по улице Корабельной. 

В акции приняли участие представители «Боевого братства», «Союза десантников», а также ветераны морской пехоты, пограничных войск и обычные жители города — всего 30 автомобилей.

Подобные автопробеги проходят во многих городах России и Татарстана. Ранее масштабный автопробег в поддержку спецоперации на Украине прошел в Казани, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото, видео: «НТР 24».

#Автопробег #спецоперация на Украине
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