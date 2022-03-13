В Нижнекамске прошел автопробег в поддержку российской армии

В Нижнекамске сегодня состоялся автопробег в поддержку солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине, пишет «НТР 24».

Участники автопробега начали свой маршрут от начала проспекта Химиков. Они проехали до пригородного поселка Красный Ключ, а затем обратно — по проспекту Мира и по улице Корабельной.

В акции приняли участие представители «Боевого братства», «Союза десантников», а также ветераны морской пехоты, пограничных войск и обычные жители города — всего 30 автомобилей.

Подобные автопробеги проходят во многих городах России и Татарстана. Ранее масштабный автопробег в поддержку спецоперации на Украине прошел в Казани, о чем сообщал «Татар-информ».