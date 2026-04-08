СВО 8 апреля 2026 12:29

В Нижнекамске проводили контрактников в подразделения БПЛА, ПВО и «БАРС»

В Нижнекамске проводили контрактников в подразделения БПЛА, ПВО и «БАРС»
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске состоялась отправка двенадцати жителей города, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Новобранцы направляются для выполнения задач в составе группировки «Центр» – им предстоит служба в подразделениях БПЛА, ПВО, а также в добровольческих отрядах «БАРС».

Проводить будущих военнослужащих пришли родные, близкие и представители общественных организаций. Со словами напутствия к бойцам обратились военный комиссар Газинур Ситдиков, отец Арсений и Мидхат хазрат. Также поддержку выразил Ирек Гильманов, чьи двое сыновей в настоящее время находятся в зоне СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Новобранцев поддержали ветераны организации «Боевое братство», подчеркнув важность принятого решения и пожелав бойцам стойкости и благополучного возвращения домой.

Отметим, что сегодня, 8 апреля, в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. Праздник учрежден указом Президента РФ и приурочен к дате 8 апреля 1918 года, когда был издан декрет о создании системы военных комиссариатов – прообраза современных органов военного учета и призыва.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

