Военкомат Нижнекамска направил свыше 150 контрактников с начала года

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается активный набор граждан на военную службу по контракту. С начала 2026 года военный комиссариат направил на службу уже более 150 человек.

Как отмечают в военкомате, будущим контрактникам подробно разъясняют условия и сроки службы, возможные направления, а также информируют о положенных выплатах и льготах.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С момента обращения кандидатов сопровождают на всех этапах – от прохождения медицинского освидетельствования до оформления документов и отправки в воинские части.

«Мы их сопровождаем на всех этапах – можно сказать, за руку проводим по лечебным учреждениям, помогаем собрать необходимые документы, формируем личные дела», – сообщил военный комиссар Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Заключить контракт в Нижнекамске могут не только местные жители – в военкомат обращаются и граждане из других регионов России. Так, Сергей Андрюков приехал из Пермского края.

«Служили во многих отрядах, были штурмовиками. Решили попробовать что-то новое – систему ПВО. Там у нас друзья служат, которые нас ждут. Здесь нам все понравилось – четкая, отлаженная работа», – рассказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Будущие военнослужащие могут выбрать предпочтительное направление службы, специальность и воинскую часть. В настоящее время также продолжается набор в Африканский корпус.

«В данном корпусе уже проходят службу наши земляки. Хочу отметить, что активных боевых действий там нет», – добавил Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Работа по набору на контрактную службу в Нижнекамске продолжается.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой