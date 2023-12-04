В Нижнекамске проверят все хостелы и бизнес после пожара в челнинском «Гараже 500»

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике поручил проверить все объекты бизнеса, хостелы и частный сектор после пожара в набережночелнинском «Гараже 500».

«Позавчера произошел большой пожар в Набережных Челнах. Вчера у нас горел трансформатор в магазине „Науруз“. Я прошу этот вопрос держать на особом контроле. Это трагедия, пожар, смерть, потеря имущества. Никого не потеряли на [пожаре в] „Гараже 500“, но это огромные потери для бизнеса, очень серьезная, колоссальная нагрузка. Это бизнес, который мы помним еще с 90-х годов. Очень много там людей имели все, и в одночасье не стало ничего. Поэтому я прошу, особенно бизнес-сообщество, пожнадзор, прокуратуру обратить на это внимание», — заметил он.

Особое внимание Муллин поручил уделить хостелам, «сложным» семьях и деревянным домам. В 2021 и 2022 годах в них были установлены оповещатели, однако руководитель района поручил главам поселений еще раз навестить такие семьи.

Отдельно Рамиль Муллин поручил проверить все объекты бизнеса. «На этой неделе начинаются холода. С одной стороны, конечно, есть мораторий на проверку бизнеса. Но мораторий — это не вседозволенность. Это зона ответственности бизнеса и учреждений. Поэтому я прошу этот вопрос держать на особом контроле», — отметил спикер.

Глава города подчеркнул, что речь не идет о карательных проверках, самое главное, по его словам, не допустить чрезвычайной ситуации и гибели людей.

Напомним, возгорание случилось вечером в субботу в одноэтажном здании на Трубном проезде. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.