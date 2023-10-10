В Нижнекамске проведут концерт и мастер-классы в поддержку детей Лисичанска и Рубежного

15 октября в РДК «Мирас» города Нижнекамска состоится благотворительный концерт в помощь детям из городов ЛНР, над которыми Татарстан взял шефство. Об этом «Татар-информу» сообщила организатор события Кристина Матвеева.

«В этом году мы помогаем детям Лисичанска и Рубежного, потому что у нас есть группа волонтеров, которые лично с гуманитарной помощью ездят в эти города. Они доставляют туда смеси, коляски, подгузники. В общем, все, что касается грудничков, потому что там очень серьёзная ситуация в роддомах», — поделилась собеседница агентства.

В 15.00 начнутся мастер-классы, а в 16.00 — концертная программа.

В мастер-классах примут участие активистки, они покажут, как изготавливать браслеты выживания для бойцов, сухие души, супы.

«Волонтеры расскажут людям, как делаются необходимые для бойцов приспособления и пища. Сейчас для них важна любая помощь, не хватает рук, нужно подключать людей», — отметила Кристина Матвеева.

Для самых маленьких зрителей организуют небольшие интерактивы, развлекать их будут ростовые куклы.

Данный благотворительный концерт не первый на счету у инициативной группы «Яркие люди». В один год волонтеры собирали средства на лечение юной нижнекамки, которая родилась без ушка. В другой год помогали детям с расстройством аутистического спектра.

Забота еще об одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше, подробнее об этом читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город».

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. В воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».