В Нижнекамске просят убрать установленные по городу знаки «Стоянка запрещена»

Житель Нижнекамска обратился в «Народный контроль» с просьбой к ответственным службам убрать знаки «Стоянка запрещена». В частности, речь идет о знаке напротив дома №19 по улице Спортивной, где еще зимой был установлен дорожный знак о запрете стоянки.

Знаки «Стоянка запрещена», «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» были установлены для более качественной очистки дорог от снега и наледи, однако сейчас, по мнению автора публикации, такой потребности нет, а жильцам дома данные знаки доставляют неудобства.

Фото: «Народный контроль»

«В зимний период установили знак. Сейчас проблем с чисткой дороги нет. На вопрос, когда уберут знаки, ответили, что машины мешают движению. Никогда аварий тут не было, никому машины не мешали, а тут кому-то помешали», — написал нижнекамец.

Заявка адресована специалистам исполкома, ответ пока не поступил.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель нижнекамского исполкома Рамиль Муллин вышел на уборку снега.