Глава нижнекамского исполкома Рамиль Муллин вышел на уборку снега

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин, вооружившись лопатой, вышел на уборку снега. Об этом глава исполкома рассказал в своем Instagram.

«С коллегами с утра провели отличную разминку! Заряд бодрости на весь день!» — написал в своем аккаунте глава нижнекамского исполкома.

Нижнекамцы позитивно оценили поступок Рамиля Муллина. «Это не руководитель, это лидер! Который всех за собой ведёт», «Отличный пример. Как говорится: хочешь изменить мир, начни с себя! Гордимся и восхищаемся!», «Пример для всех», — написали подписчики руководителя.

В пресс-службе администрации агентству пояснили, что зимний субботник проходил сегодня с 10 до 12.00. Организации и предприятия города помогли убрать снег возле социальных объектов города.

Ранее коммунальщики Нижнекамска извинились перед горожанами за неубранный снег, о чем сообщало ИА «Татар-информ».