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Общество
25 февраля 2022  08:08
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске простятся с Почетным гражданином города Клавдией Гончаренко

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В Нижнекамске простятся с Почетным гражданином города Клавдией Гончаренко
Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Прощание с первостроителем, Почетным гражданином Нижнекамска — Клавдией Гончаренко состоится сегодня, 25 февраля, в 10.00 по адресу: ул. Менделеева, 46в (возле зала прощания).

«Даже не верится, что Клавдии Ивановны больше нет. Уходят легенды нашего города», — написала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Клавдия Гончаренко ушла из жизни 24 февраля на 85-м году жизни, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#нижнекамский район
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