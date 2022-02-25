В Нижнекамске простятся с Почетным гражданином города Клавдией Гончаренко

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Прощание с первостроителем, Почетным гражданином Нижнекамска — Клавдией Гончаренко состоится сегодня, 25 февраля, в 10.00 по адресу: ул. Менделеева, 46в (возле зала прощания).

«Даже не верится, что Клавдии Ивановны больше нет. Уходят легенды нашего города», — написала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Клавдия Гончаренко ушла из жизни 24 февраля на 85-м году жизни, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».