Умерла Почетный гражданин Нижнекамска Клавдия Гончаренко

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Ушла из жизни первостроитель, Почетный гражданин Нижнекамска Клавдия Гончаренко. Ей было 84 года.

Клавдия Гончаренко родилась 2 июля 1937 года в Оренбургской области. В 1947 году семья переехала в Октябрьский Башкирской АССР. Свою трудовую деятельность Клавдия Гончаренко начала в 1956 году токарем 4-го разряда. С 1957 года начала работать лаборантом химводоочистки участка пароводоснабжения треста «Лениногорскнефтестрой» в Лениногорске.

В 1961 году молодую девушку поманила ударная комсомольская стройка. В составе группы первостроителей Клавдия Гончаренко перееехала в Нижнекамск. Здесь она работала лаборантом химводоочистки пароводоснабжения, была избрана первым секретарем комитета комсомола новостройки, депутатом поселкового Совета.

В течение 20 лет (восемь созывов) Клавдию Гончаренко избирали депутатом поселкового и горсоветов, членом Пленума Обкома комсомола, членом бюро первичной парторганизации горисполкома. Неоднократно избиралась делегатом съездов женщин Татарстана, комсомола Татарии.

Клавдия Гончаренко неоднократно удостаивалась Почетных грамот от строительного треста, ЦК ВЛКСМ, обкома, горкома комсомола, исполкома горсовета, администрации города. Будучи первостроителем Нижнекамска, она проводила большую работу, воспитывая молодежь, прививая им любовь к труду и своему городу. За заслуги Клавдии Ивановне было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска».

В пресс-службе мэрии агентству «Татар-информ» уточнили, что информация о прощании и похоронах будет предоставлена позже.