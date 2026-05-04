В Нижнекамске простятся с первостроителем города Рафаилом Глянцем

Минутой молчания почтили память одного из первостроителей Нижнекамска Рафаила Глянца на деловом понедельнике. О его кончине сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Сегодняшнее совещание мы начинаем с печальной новости. Ушел из жизни Рафаил Григорьевич Глянц – человек, который стоял у истоков нашего города и был одним из первостроителей Нижнекамска, человек-эпоха, человек-легенда, „живая история Нижнекамска“», – отметил Беляев.

В начале 1960-х годов Рафаил Глянц был назначен главным инженером строительно-монтажного управления №46. Позже, занимая должность заместителя директора Нижнекамского химкомбината, он курировал строительство города – жилых домов, школ, детских садов, больниц, дорог, объектов связи и жизнеобеспечения.

«Это огромный труд и колоссальная ответственность», – подчеркнул глава района.

По его словам, Рафаил Глянц был не только сильным профессионалом, но и человеком с внутренним стержнем, уважением к людям и преданностью своему делу. Он многие годы служил городу как депутат и член исполкома, оставаясь вовлеченным и неравнодушным.

Рафаил Глянц являлся Почетным гражданином Нижнекамска.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», – сказал Беляев.

Прощание с Рафаилом Глянцем и гражданская панихида запланированы на 5 мая в 10:00 на площади перед Домом народного творчества.