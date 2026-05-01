Происшествия 1 мая 2026 12:55

На 92-м году жизни скончался известный нижнекамский строитель Рафаил Глянц

Фото: канал МАХ Радмира Беляева

На 92-м году жизни скончался известный строитель из Нижнекамска Рафаил Глянц. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в соцсетях.

Рафаил Глянц был одним из первостроителей Нижнекамска. В начале 1960-х он был главным инженером строительно-монтажного управления №46, а затем стал заместителем директора городского химкомбината. На этой должности он курировал строительство жилых домов, школ, детских садов, больниц и дорог Нижнекамска.

Глянц служил своему городу также как депутат и член исполкома. Его отличали преданность делу, внутренний стержень и уважение к людям, отмечает мэр Нижнекамска.

«Он был и навсегда останется Почетным гражданином Нижнекамска. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», – сказал Беляев.

#нижнекамск #некролог
