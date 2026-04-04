Пожарного, погибшего на «Нижнекамскнефтехиме», представят к госнаграде за мужество

Пожарного, погибшего при тушении пожара на «Нижнекамскнефтехиме», представят к госнаграде за проявленные мужество и героизм. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» писал, что Марат Назипов, 27-летний командир отделения 29-й пожарной части, героически погиб 31 марта. Он одним из первых прибыл на место ЧП и сразу бросился спасать людей. Он оказался в самом пекле событий – именно тогда раздался взрыв. Марат получил травмы, несовместимые с жизнью. Тогда пострадали еще трое его коллег.

Церемония прощания с Маратом Назиповым прошла сегодня в Нижнекамске.

Напомним, что 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. По последней информации, 7 человек погибли, пострадал 71 человек. Кроме того, еще 5 человек считаются пропавшими без вести, ведется разбор завалов.