В Нижнекамске прошло торжественное закрытие Года семьи

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Доме народного творчества Нижнекамска состоялось торжественное закрытие Года семьи. Мероприятие получило символичное название «Нижнекамск — город счастливых семей!». На праздник собрались многодетные семьи, представители трудовых династий, юбиляры супружеской жизни и молодожены, сообщают организаторы события.

Особыми вниманием оказались окружены семьи, где недавно появился третий ребенок и которые, соответственно, стали многодетными. Девять семей получили удостоверения «Многодетная семья» и подарочные коробки с предметами первой необходимости «Сундучок малыша». Подарки были переданы от имени помощника уполномоченного по правам человека в РТ по Нижнекамскому району Чулпан Ульдановой.

Кроме того, на сцене состоялось чествование четырех семейных трудовых династий, совокупный стаж работы которых составляет от 148 до 362 лет. «Эти семьи на протяжении поколений сохраняют верность профессии, передают традиции мастерства и высокие нравственные ориентиры своим потомкам», — замечают организаторы.

Кульминацией вечера стала торжественная регистрация брака Александра и Кристины Колесниковых, прошедшая в сопровождении оваций и теплых пожеланий.

При этом самыми почетными гостями праздника стали супруги Иван Васильевич и Анна Прохоровна Коршины, отметившие 65-летие супружеской жизни. Эти дети войны стали первостроителями Нижнекамска. Иван Коршин был одним из первых строителей города, прибывших сюда в декабре 1960 года на санно-тракторном поезде.

С поздравительной речью к собравшимся обратился глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин. По его словам, Нижнекамск — это город, в котором «крепкие семьи, уважение к старшим и традиции преемственности поколений всегда будут в приоритете».

Ярким дополнением к основной программе мероприятия стали концертные номера артистов, отмечают организаторы.

По решению Президента РФ Владимира Путина 2024 год в России был объявлен Годом семьи. Уже в этом году Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.