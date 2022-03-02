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Ру Тат
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Происшествия
2 марта 2022  14:52
Павел Климчак

В Нижнекамске прощаются с погибшим во время спецоперации Ильнуром Сибгатуллиным

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В Нижнекамске началась церемония прощания с погибшим во время спецоперации в Украине Ильнуром Сибгатуллиным. Церемония проходит на площади Монумента Победы.

До начала прощания площадь уже заполнили сотни пришедших. После прощания будет организован проезд на кладбище: на Аллею героев на мусульманском кладбище.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Бегишево приземлился борт с телом погибшего нижнекамца Ильнура Сибгатуллина.

#прощание
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