В Нижнекамске проложат еще 14 километров велодорожек

В этом году в Нижнекамске прибавится еще 14 километров велодорожек, на данный момент сетью покрыто 37 километров города. В итоге к концу строительного сезона велосипедисты смогут использовать более 50 километров велодорог. Об этом на деловом понедельнике сообщил помощник по вопросам безопасной дорожной инфраструктуры Раис Шаехов.

«На данный момент в городе построено 37 километров велодорожек, отдельных от автомобильных дорог и отличающихся покрытием от тротуаров — в отличие от Казани и Москвы, где рисуют краской велополосы на проезжей части. В перспективе для комфортного передвижения должно быть не менее 70 километров велодорожек, и это вполне достижимо», — отметил спикер.

При этом чиновник посетовал на низкую культуру автолюбителей, которые паркуют свои машины на велодорожках.

«К сожалению, есть некоторые проблемы, причем они свойственны многим городам. Это низкая культура водителей. Иногда можно увидеть хамов, которые паркуют свои автомобили на велодорожках. Хочется верить, что с годами их станет меньше», — выразил надежду Шаехов.

Ранее глава района Рамиль Муллин раскритиковал автомобилистов, которые паркуются на тротуарах после ремонта дворов, о чем сообщал «Татар-информ».