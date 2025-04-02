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Происшествия 2 апреля 2025 17:24

В Нижнекамске прокуратура требует компенсации девочке, которую избил одноклассник

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вмешалась в инцидент с дракой школьников в Нижнекамске. Она обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь виновных к ответственности. Прокуратура Нижнекамска, в свою очередь, подала иск в суд с требованием взыскать компенсацию за моральный ущерб в размере 250 тысяч рублей. Об этом Мизулина написала в своем Telegram-канале.

Напомним, в феврале текущего года школьник из Нижнекамска нанес травмы своей однокласснице. В результате девочка сломала руку.

Как сообщает Екатерина Мизулина, Подразделение по делам несовершеннолетних намерено подать заявление в суд, чтобы нападавшего школьника отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Отец мальчика был привлечен к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Дисциплинарные меры применены также к сотрудникам школы и врачам больницы, где проходила лечение пострадавшая девочка. В отношении работников образовательного учреждения возбуждено уголовное дело о халатности.

#Прокуратура #нижнекамск #школьники
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