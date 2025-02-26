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Происшествия 26 февраля 2025 18:27

Следователи возбудили уголовное дело после избиения школьницы в Нижнекамске

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после драки, которая произошла в школе №6 в Нижнекамске. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По данным следствия, школьник из Нижнекамска нанес травмы своей однокласснице. В настоящее время девочка проходит стационарное лечение в больнице.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела.

Нижнекамская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Также надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

#нижнекамск
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