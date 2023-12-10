В Нижнекамске призвали помогать бездомным людям в сильные морозы

В Нижнекамске работает фонд помощи бездомным «Теплые руки», здесь люди могут получить горячую еду, одежду и чистую постель. Особенно помощь актуальна сейчас, когда на улице аномально низкая температура. Люди без определенного места жительства в такую погоду могут просто замерзнуть на улице.

Здесь выдают куртки, шапки, штаны и кофты. Одежда конечно не новая, но зато чистая и теплая — то, что нужно в холодную погоду.

«Здорово, как раз твой размер», — говорит руководитель благотворительного фонда «Теплые руки» Надежда Еремина, когда подопечные примеряют зимние вещи.

Эту одежду подопечным благотворительного фонда «Теплые руки» выдают бесплатно. Ее чуть ли не ежедневно приносят неравнодушные нижнекамцы. Сейчас в центре временного размещения проживают 8 человек.

В центре принимают не только людей без определенного места жительства, но и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Так, подопечный центра Рафаэль приехал в Нижнекамск из Альметьевска в поисках сестры. Во время обеда в пекарне у него случился инсульт, после чего больше недели мужчина провел в больнице, а затем оказался в приюте. Сейчас волонтеры ищут автомобиль, чтобы отвезти его домой.

«Очень хорошо приняли, накормили, согрели. Всё в нормальном виде. Сейчас себя нормально чувствую», — отметил Рафаэль.

Руководитель благотворительного фонда «Теплые руки» говорит, что почти все постояльцы работают, еду готовят себе сами. С продуктами тоже помогают жители города и различные организации. Это и представители духовенства, и ребята из боевого братства.

Центр является единственным подобным объектом в городе, где могут оказать помощь лицам без определенного места жительства. Волонтеры центра призвали, если вдруг кто-то заметил замерзающего человека, можно его направить по адресу: улица Вахитова, 13.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы на старинном обряде «Каз өмәсе» подарили гусей матерям бойцов СВО.