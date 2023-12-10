Нижнекамцы на старинном обряде «Каз өмәсе» подарили гусей матерям бойцов СВО

В рамках закрытия Года национальных культур и традиций жители села Кулмакса Нижнекамского района с размахом провели народный обряд «Каз өмәсе» («Гусиное перо»). Организовала мероприятие библиотекарь Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Дания Гайфеева.

«Важная и главная задача взрослых передать молодому поколению свой опыт, привить уважение и гордость к своему родному краю, языку, культуре. Я могу с огромной гордостью сказать, что в нашей библиотечной системе трудится человек, горящий сердцем и душой за свое родное село, — Дания Халиулловна — библиотекарь с огромным стажем. Она вносит огромный вклад в развитие не только библиотеки в селе, но и в развитие села, его культурного наследия в целом», — поделилась с «Татар-информом» директор Централизованной библиотечной системы города Нижнекамска Гульназ Арсланова.

Так, по инициативе Дании Гайфеевой была очищена и облагорожена территория родника, построен мост, где в последствии был найден Святой ключ.

Под ее началом в Год педагога и наставника проводится колоссальная работа по сбору и комплектованию 100-летней истории сельской школы, учителей.

«Одним из самых ярких мероприятий является недавно прошедший, традиционный ежегодный субботник „Каз өмәсе“. Шумное веселье, песни и пляски всем селом под гармонь, шутки и теплые воспоминания, приобщение детей к празднику надолго останутся в сердцах», — отметила Гульназ Арсланова.

Еще одна важная часть «гусиного субботника» — «Размах крыльев», когда взрослое поколение обучает детей обычаям и обрядам села. Данная тонкость также была учтена при проведении обряда.

Отблагодарили жители Кулмаксы и мам участников СВО, чьи сыновья сейчас находятся на защите Родины. Для каждой был подготовлен праздничный гусь в подарок.

Напомним, «Каз өмәсе» — татарский обрядовый праздник, во время которого жители деревень с первыми холодами собирались вместе для забоя гусей и сбора их пуха. Кроме того, посетители могли угоститься супом «шурпа».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что выступая с посланием Госсовету РТ, Раис РТ Рустам Минниханов сделал заявление, что 2023 год пройдет под эгидой национальных культур и традиций, в республике проведут череду тематических мероприятий.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.