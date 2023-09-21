В Нижнекамске предложили установить камеры на территории проживания мигрантов

В Нижнекамске хотят установить камеры видеонаблюдения на территории проживания иностранных граждан, а также организовать пропускной режим. Это актуальная тема для предприятий Нижнекамска, на которых ведется строительство новых комплексов с привлечением специалистов из зарубежных стран. Об этом накануне на совещании межведомственной рабочей группы сообщил начальник Управления МВД России по НМР Айдар Фасхутдинов.

Кроме того, предлагается усилить охрану на предприятиях, ужесточить контроль за выездом иностранных граждан с промышленной зоны, а в случае совершения административного и уголовно наказуемого правонарушения освободить с должности.

Фото: Официальный сайт Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

По итогам заседания рабочей группы, всем службам были даны поручения.

«Попрошу УВД совместно с председателями СТОС и старшими по домам выяснить, где проживают иностранные специалисты. Всем спецслужбам проверить условия проживания. Кроме того, каждый из приезжих в обязательном порядке должен пройти медосмотр. Руководителю исполкома района проработать вопрос с перевозками, чтобы централизовано они могли добираться до своих рабочих мест», – обратил внимание глава НМР Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью 3 сентября в Нижнекамске произошла драка между гражданами Узбекистана. По имеющейся информации, конфликт произошел из-за сожительницы одного из мигрантов.

В результате, вопреки сообщениям в соцсетях, никто не погиб. Пострадал один мужчина. Его госпитализировали с ушибом головного мозга и линейным переломом затылочной части. По данному факту возбуждено уголовное дело.