Уголовное дело возбуждено после массовой драки мигрантов в Нижнекамске

Уголовное дело возбуждено после массовой драки мигрантов у нижнекамского кафе, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 3 сентября ночью, по информации Исполкома Нижнекамского района, в городе у кафе «Султан» произошла массовая драка уроженцев Азербайджана. В результате драки один мужчина получил травму головы и был госпитализирован.

Информация об этом поступила в дежурную часть УМВД России по Нижнекамску. Сотрудники полиции выяснили, что между двумя компаниями молодых людей из-за девушки произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в драку на улице.

Полицейские уже установили личности всех участников потасовки. Трое иностранных граждан были задержаны для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ.

По итогам лечения пострадавшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза с определением причиненного вреда здоровью и дальнейшей переквалификацией уголовного дела.

В МВД также уточнили, что по поручению министра внутренних дел по Республике Татарстан выясняются причины, способствовавшие возникновению подобных происшествий с принятием мер к их устранению.