В Нижнекамске построили завод по производству перерабатываемой упаковки

Фото: Инспекция госстройнадзора РТ

В Нижнекамске ООО «Ай-Флекс» завершило строительство завода по производству гибкой упаковки, расположенного на территории промышленного парка. Заключение о соответствии требованиям проектной документации выдано Инспекцией государственного строительного надзора РТ, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Техническим заказчиком строительства выступало ООО «Оргнефтехим-Строй», генеральным подрядчиком было ООО «Безопасный город», а проектировщиком — ООО «СВ-Проект».

Фото: Инспекция госстройнадзора РТ

Завод начали возводить в июне 2021 года. Он будет производить полностью перерабатываемую гибкую индивидуальную упаковку с нанесением полноцветной печати как для пищевых, так и для не пищевых продуктов. Область применения упаковки — бытовая химия, косметические средства, строительные материалы, товары для детей и творчества и так далее.

Комплекс представляет собой одноэтажное каркасное здание переменной высоты (в зависимости от технологического процесса), к которому пристроено двухэтажное здание административно-бытового корпуса.

Основным видом деятельности ООО «Ай-Флекс» является производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, а также прочих пластмассовых изделий. В 2021 году компания стала одним из трех резидентов второй очереди промпарка «Нижнекамск». Тогда инвестиции в проект оценивались в 1,9 млрд рублей.