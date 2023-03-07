«Чем больше, тем лучше»: 5 причин, чтобы Татарстан увеличил переработку полимеров

Олег Коробченко на итоговой коллегии Минпромторга РТ рассказал о планах увеличить объем переработки полимерного сырья до 40%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане переработку полимеров планируется довести до 40%

Предприятия нефтегазохимии в Татарстане в 2022 году показали рекордный объем отгрузки товаров – 791,3 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«В данной отрасли планируем довести объем отгрузки до 811 млрд рублей, увеличить объем переработки полимерного сырья до 40%, расширить продуктовую линейку», – поставил задачу Коробченко.

По оценке, озвученной ранее на коллегии Агентства инвестиционного развития РТ, по итогам 2022 года в республике выпущено около 1,6 млн тонн полимеров. Предприятия в регионе выпускают четверть всей полимерной продукции в России.

Михаил Карисалов: «Нигде в регионах даже близко такого уровня нет» Фото: пресс-служба «Сибура»

В то же время в республике в прошлом году переработано 706 тыс. тонн полимеров, из них 74% – более полумиллиона тонн – произведено в Татарстане. То есть треть всего полимерного сырья, выпускаемого в регионе, здесь же и перерабатывается.

«Нигде в регионах даже близко такого уровня нет. Это, конечно, заслуга предпринимательского сообщества и властей региона», – прокомментировал тогда достигнутый уровень председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

Основные производители полимеров в республике – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», оба предприятия входят в холдинг СИБУР Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» увеличивают мощности

Основные производители полимеров в республике – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», оба предприятия входят в холдинг СИБУР. Они продолжают реализацию инвестиционных проектов, что повлечет и увеличение выпуска нефтехимической продукции.

Например, «Казаньоргсинтез», по данным Минпромторга РТ, планирует завершить модернизацию реактора «В» на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления и нарастить его мощность с 70 до 220 тыс. тонн в год. Это позволит расширить и марочный ассортимент выпускаемого полиэтилена.

Кроме того, планируется увеличить производственную мощность завода поликарбонатов до 100 тыс. тонн в год.

На «Нижнекамскнефтехиме» во второй половине 2024 года планируется ввести в эксплуатацию производство гексена на основе собственной технологии. Также до 2025 года планируется ввести комплекс по производству этилена мощностью 600 тыс. тонн в год с выпуском производных продуктов. Таким образом, производство полимеров в Татарстане практически удвоится.

Рафинат Яруллин: «Перерабатывать полимеры надо, и чем больше, тем лучше. Это новые производства, новые рабочие места» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Новые рабочие места и рост налогов в казну

Причин для того, чтобы увеличивать переработку в Татарстане, несколько:

Первая – создание дополнительной добавленной стоимости на территории республики. Предприятия получают возможность производить высокомаржинальную продукцию при минимизации затрат на логистику.

Вторая – создание новых предприятий и развитие малого и среднего бизнеса.

Третья – создание новых рабочих мест.

Четвертая – рост производства и реализация продукции с высокой добавленной стоимостью увеличивает отчисления в бюджет Татарстана, которые затем направляются на развитие социальной сферы республики.

Пятая – импортозамещение. Только в прошлом году СИБУР вместе с переработчиками из Татарстана создали более 10 новых видов продукции, которая раньше импортировалась. В том числе полипропилен для реторт-упаковок, полипропилен для гофротруб и полиэтилен для термослоя для упаковок чипсов.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин сообщил «Татар-информу», что доля переработки полимеров в республике сейчас находится на уровне 34-35%. По его мнению, республика могла бы и полностью перерабатывать весь производимый объем полимеров.

Гендиректор считает, что сдерживает развитие малых предприятий высокая стоимость заемных средств на рынке. Программы поддержки есть, но не всегда бизнес может получить ее из-за сложности процедур. Он считает, что нужно аккумулировать их и доводить до предпринимателей.

«Задача, которую поставил Олег Коробченко, очень хорошая. Перерабатывать полимеры надо, и чем больше, тем лучше. Это новые производства, новые рабочие места», – подтвердил глава холдинга.

Производством полимерного сырья и его переработкой в Татарстане занимается около 200 предприятий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минпромторг готов поддержать развитие полимерной промышленности

Производством полимерного сырья и его переработкой в Татарстане занимается около 200 предприятий.

Сейчас в стадии реализации около десятка новых проектов по переработке полимеров. В их числе: производство пленочных материалов нового поколения, пригодных для вторичной переработки компанией «Данафилмз», формованных изделий из пенополистирола в «КАО Поволжье», гибкой упаковки для пищевой продукции и бытовой техники на «Ай-Флэкс», полимерных труб и фитингов в «Техстрое», полипропиленовых труб, фитингов, XPS-плит в «СИМПЛе», инновационных многослойных пленок на НПП «Тасма», организация выпуска изделий на Чистопольском заводе пластмасс.

Для увеличения объемов переработки полимеров в Татарстане СИБУР, как основной производитель сырья, проводит специальные мероприятия. Например, в прошлом году о возможностях холдинга по поставке сырья рассказывали на встречах с бизнес-сообществом республики, в которых приняли участие более 350 представителей компаний республики.

«Мы перерабатываем полимеры и полиэтилены на территории республики около 30%, 70% все еще уезжает в другие регионы. И это наглядно показывает большой потенциал для развития переработки полимеров. Мы готовы поддержать развитие полимерной промышленности: субсидии, подбор территорий, подбор оборудования, льготы по налогообложению. Наша задача – создать новые предприятия по переработке полимеров. СИБУР и предприятия компании, расположенные в Татарстане, формируют комфортную среду для переработчиков. Рассчитываю на то, что предприятия нашего полимерного кластера в республике в партнерстве с поставщиком сырья смогут сформировать новые и, самое главное, успешные бизнес-кейсы», – заявил Олег Коробченко на одной из таких встреч.

Рустам Минниханов: «Особая экономическая зона и СИБУР должны привлечь партнеров и создать кластер по переделу продукции нефтехимии» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бизнесу построят промпарки у нефтехимических производств

Если сейчас в Татарстане перерабатывается треть полимеров, настоящий прорыв должны обеспечить два масштабных проекта.

Первый – создание в Татарстане индустриального парка «Этилен 600». Его инициаторы – особая экономическая зона «Алабуга» и холдинг СИБУР. На переработку будет поставляться продукция «Нижнекамскнефтехима», спектр которой создаст широкие возможности для производителей конечных товаров. При этом практически будут отсутствовать логистические затраты на доставку сырья для резидентов парка, а это существенно повысит конкурентоспособность их продукции.

По оценке генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева, общий объем инвестиций, включая вложения переработчиков, в проект может составить 1,3 трлн рублей. «Этилен 600» станет единственной площадкой в России, где создано уникальное окно возможностей для производителей мало- и среднетоннажной химии получить доступ к нефтегазохимическому сырью», – отмечает ОЭЗ «Алабуга».

Раис Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минпромторга РТ назвал создание нового этиленового производства на «Нижнекамскнефтехиме» и одноименного промышленного парка рядом с ним ключевым проектом в нефтехимической отрасли. «Особая экономическая зона и СИБУР должны привлечь партнеров и создать кластер по переделу продукции нефтехимии», – поставил задачу руководитель республики.

Второй проект, который на данный момент находится в проработке, – это создание при участии ОЭЗ «Алабуга» индустриального парка «Северные ворота». Он может стать сателлитом «Казаньоргсинтеза». Предполагается, что резиденты смогут получать химическое сырье прямо с завода. В настоящее время готовится к подписанию соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка.

Еще одно перспективное направление – это возможности по переработке малеинового ангидрида (МАН), который производится на предприятии СИБУРа в Тобольске. Первые партии продукта были получены весной 2022 года. МАН – это многофункциональный базовый компонент. Он применяется в производстве композитных материалов и изделий из искусственного камня, синтетических волокон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов и других продуктов. До появления в России собственного производства весь объем данной продукции поставлялся из-за рубежа. Сейчас СИБУР участвует в разработке пакета мер поддержки для организации центра переработки малеинового ангидрида в республике.

Евгений Бантуков: «Решение СИБУРа оказало огромное влияние на дальнейшее сдерживание всех продуктов по цепочке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«СИБУР принял беспрецедентное решение о сдерживании цен»

Директор по маркетингу компании «Данафлекс», которая является крупным переработчиком полимеров в Татарстане, производит гибкую упаковку, Евгений Бантуков сказал, что горячо приветствует стремление республики к увеличению добавленной ценности в Татарстане.

Вместе с тем он обозначил и стоп-факторы для роста. К примеру, для реализации экспортного потенциала необходимы как минимум два условия. Прежде всего, это ценовой приоритет на полимеры для локального переработчика. И второе – поддержка в части логистических затрат на период выхода на стабильный грузопоток.

«Когда мы поставляли в Европу, то транспортные затраты на 1 кг продукции так или иначе позволяли бизнесу развиваться в продуктах с высокой добавленной стоимостью. Сейчас приходится переориентироваться на Турцию, Ближний Восток и Азию, где транспортные затраты в разы выше, а загрузки на стабильный грузопоток полными контейнерами или даже фурами пока нет. В результате транспортные затраты также не позволяют конкурировать на этих рынках, и здесь уже нужна поддержка государства», – считает Евгений Бантуков.

В то же время он подчеркнул, что СИБУР серьезно поддержал переработчиков в прошлом году. «До 2022 года цены на полимеры неизменно росли вместе с курсами валют и европейскими биржевыми котировками, то есть последние 10 лет – всегда вверх. В начале 2022 года, когда курсы взлетели в 1,5 раза, СИБУР принял беспрецедентное решение о сдерживании цен. На самом деле, это оказало огромное влияние на дальнейшее сдерживание всех продуктов по цепочке», – сказал Баширов.

В целом он положительно оценил работу холдинга с переработчиками. «Мы видим их готовность к диалогу с рынком и стремление совместного роста. Надеемся, что и здесь СИБУР поддержит наши инициативы. Уверены, что совместными усилиями мы сможем поддержать те цели, которые обозначил Олег Владимирович Коробченко», – отметил Евгений Бантуков.

Поддержать переработку полимеров может специализированная программа СИБУРа «Экспортный форсаж» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Налажено конструктивное взаимодействие с переработчиками»

Экономический обозреватель Альберт Бикбов считает, что государство должно максимально полно использовать всю палитру мер по поддержке переработчиков полимеров. «Здесь и субсидии на отечественную технологическую оснастку, развитие специализированных ОЭЗ, технопарков и поддержка крупных логистических проектов, специнвестконтракты, разнообразные формы государственно-частного партнерства, концессиональные соглашения и многое другое», – отметил эксперт.

По его мнению, поддержать переработку может специализированная программа СИБУРа «Экспортный форсаж». Она позволяет получить сырье по специальным ценам и затем отправить продукцию на экспорт. Стимулировать спроспоможет программа холдинга «Отраслевой форсаж», которая направлена на замену традиционных материалов в производстве полимерными. «Например, в строительстве могут применяться традиционные решения из дерева, стали, бетона, а может быть применено альтернативное полимерное решение», – пояснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что самая важная поддержка, которую оказывает холдинг, – это предсказуемость ценовой политики и стабильность поставок сырья. «Усилия СИБУРа в направлении работы с переработчиками оцениваю в высшей степени положительно. Налажено конструктивное взаимодействие с переработчиками, ведется консультационная помощь, принимаются предложения и пожелания от переработчиков. Все страхи и опасения от прихода холдинга в Татарстан оказались развеянными», – сказал Бикбов.