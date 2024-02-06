В Нижнекамске показали первую премьеру года — спектакль «Пиковая дама»

Театр юного зрителя города Нижнекамска открыл Год Александра Сергеевича Пушкина спектаклем «Пиковая дама». Данная инсценировка по мотивам одноименной повести в жанре «игрецкий анекдот» поставлена режиссером из Санкт-Петербурга Чакчи Фросноккерсом. Художником-постановщиком выступила Ульяна Елизарова (Санкт-Петербург).

Сюжет — мистическая история о Германне, узнавшем секретный код выигрыша («Тройка, семерка, туз»), окутана мрачными событиями и таинственностью. Нет настоящих лиц, все превратились в двуликих Янусов, непонятно, кто играет, а кто живет истинно.

К чему это может привести, кто и как может повлиять на нравственный выбор человека – ответы на эти вопросы найдет сам зритель.

Как рассказала «Татар-информу» руководитель литературно-драматургической части Анна Бояршина, зрители с большим удовольствием смотрели постановку.

«Отличный спектакль. Актеры, режиссер, костюмер, декоратор и все, кто создал этот спектакль, заслуживают похвалы. Сегодня вы подняли невероятный пласт этой пушкинской истории», — отметили нижнекамцы.

Спектакль еще можно будет посмотреть 8 февраля, а также в марте, в Дни театральной недели, которая пройдет с 15 по 30 марта.

Спектакль выпущен при поддержке партии «Единая Россия», в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» «Театры малых городов».

Ранее Нижнекамский ТЮЗ показал историю о трагической любви «Ромео и Джульетта», о чем сообщал «Татар-информ».