Нижнекамский ТЮЗ покажет историю о трагической любви «Ромео и Джульетта»

В пятницу, 19 января, в Нижнекамском Театре юного зрителя состоится показ премьеры XXIX театрального сезона — спектакля «Ромео и Джульетта». Как рассказала «Татар-информу» руководитель литературно-драматургической части Анна Бояршина, билеты на спектакль раскуплены задолго до показа.

Спектакль — это вызывающая грусть трагическая история о двух молодых влюбленных, погибших в бессмысленной войне своих родителей, которая известна всему миру благодаря произведению Уильяма Шекспира.

«Декорации, игра актеров, особенные музыка и свет создали атмосферу погружения в страсти отношений и трагедию двух семей! Ромео и Джульетта чувственно передали образы главных героев, кормилица очаровала своей болтовней, игра каждого актера была безупречна! Поразительно, как круто актеры нашего ТЮЗа из сказочных героев Мухи-Цокотухи и Мымренка перевоплотились в героев Шекпировской драмы! Браво!» — поделилась эмоциями одна из зрительниц.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Камиль Гатауллин, художником-постановщиком стала заслуженный работник культуры РФ Людмила Семячкова.

«Этот спектакль не только о любви, которая преодолевает любые границы. Это еще и для нас с артистами работа про такой нехороший эгоизм. Мы хотим поговорить со зрителями, [что происходит], когда люди преследуют свои цели, просто идут по головам», — поделился режиссер Камиль Гатауллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за новогодние дни Нижнекамским ТЮЗом было сыграно 25 спектаклей, которые посетили 8817 зрителей.