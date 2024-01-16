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Нижнекамский ТЮЗ покажет историю о трагической любви «Ромео и Джульетта»
В пятницу, 19 января, в Нижнекамском Театре юного зрителя состоится показ премьеры XXIX театрального сезона — спектакля «Ромео и Джульетта». Как рассказала «Татар-информу» руководитель литературно-драматургической части Анна Бояршина, билеты на спектакль раскуплены задолго до показа.
Спектакль — это вызывающая грусть трагическая история о двух молодых влюбленных, погибших в бессмысленной войне своих родителей, которая известна всему миру благодаря произведению Уильяма Шекспира.
«Декорации, игра актеров, особенные музыка и свет создали атмосферу погружения в страсти отношений и трагедию двух семей! Ромео и Джульетта чувственно передали образы главных героев, кормилица очаровала своей болтовней, игра каждого актера была безупречна! Поразительно, как круто актеры нашего ТЮЗа из сказочных героев Мухи-Цокотухи и Мымренка перевоплотились в героев Шекпировской драмы! Браво!» — поделилась эмоциями одна из зрительниц.
Режиссером-постановщиком спектакля выступил Камиль Гатауллин, художником-постановщиком стала заслуженный работник культуры РФ Людмила Семячкова.
«Этот спектакль не только о любви, которая преодолевает любые границы. Это еще и для нас с артистами работа про такой нехороший эгоизм. Мы хотим поговорить со зрителями, [что происходит], когда люди преследуют свои цели, просто идут по головам», — поделился режиссер Камиль Гатауллин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за новогодние дни Нижнекамским ТЮЗом было сыграно 25 спектаклей, которые посетили 8817 зрителей.
Фото: Нонна Самошкина / Нижнекамский Театр юного зрителя.
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