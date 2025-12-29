В Нижнекамске подготовили две спецплощадки для запуска фейерверков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Нижнекамске подготовили две специальные площадки для запуска фейерверков. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

Так, салюты можно будет запускать на площадках по адресам:

проспект Химиков (напротив дома №86);

улица Южная, 4 (напротив магазина «Магнит»).

«Прошу всех соблюдать установленные правила, быть внимательными и ответственными. Пусть праздники пройдут ярко, но безопасно – без происшествий и тревог», – отметил Беляев.

Напомним, с 25 декабря до 11 января в Татарстане действует особый противопожарный режим. В соответствии с ним запуск фейерверков допускается только в специально отведенных для этого местах.

