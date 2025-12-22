Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

Какие яркие события будут ждать татарстанцев в новогодние праздники, как правильно установить дома елку, что ждет детей на главном празднике для детей, где можно запускать салюты и как можно встретить Новый год на свежем воздухе в Казани, рассказали на брифинге в Кабинете Министров Татарстана.





В период новогодних праздников в республике запланировано более 800 событий, свыше 200 из них в рамках «Курше феста»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Курше фест» и программа «Зима в Татарстане»

На период новогодних праздников в республике запланировано множество мероприятий. Особое место здесь занимают активности фестиваля «Курше фест» и программы «Зима в Татарстане», сообщила на брифинге вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Это время, когда все мы верим в чудеса. Сезон грядущих новогодних праздников у нас пройдет в том числе под эгидой фестиваля добрососедства «Курше фест». Кроме того, программа «Зима в Татарстане» – это продолжение тех традиций, которые были заложены летом этого года по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Этот формат показал себя с наилучшей стороны, поэтому мы решили обратиться к нему и зимой», – заявила она.

Всего запланировано более 800 событий, свыше 200 из них в рамках «Курше феста». Фазлеева подчеркнула, что только за первые три недели работы фестиваля в онлайн-формате он охватил более 60 тыс. человек, причем только треть из них – жители Татарстана.

«Хочу еще раз поблагодарить активных жителей Татарстана и особенно замечательных детей, которые стали инициаторами событий фестиваля и в период каникул не просто отдыхают дома, а организовывают различные мероприятия для жителей республики», – отметила Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Зима в Татарстане» – это продолжение тех традиций, которые были заложены летом этого года по инициативе Раиса Татарстана» Фото: prav.tatarstan.ru

На Республиканской елке выступят более 1,5 тыс. артистов

Представление Республиканской елки в Казани будет также посвящено фестивалю «Курше фест». Программа с участием 1,5 тыс. артистов будет показана в «Татнефть-Арене» 24 декабря.

«Мероприятие подразумевает концертно-развлекательную программу. В ней примут участие более 1,5 тыс. человек, включая профессиональных артистов и детские коллективы. Тема будет связана с тем, что Татарстан – один из активно развивающихся регионов России, добивающийся высоких результатов в разных сферах. Также будем говорить о семейных ценностях. Основной смысл: республика – место силы, твоего развития», – пояснила Лейла Фазлеева.

Зрителями станут дети со всей республики от 10 до 17 лет, достигшие высоких результатов в образовании, науке, спорте, волонтерстве и других областях.

Открытие главной елки Казани состоится вечером 23 декабря Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодний трамвай и открытие главной елки

В Казани в период новогодних праздников запланировано более 500 мероприятий. Ярким обещает стать открытие главной елки города, сообщил заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов.

«Около Центра семьи «Казан» в ежедневном режиме у главной елки города будут проходить мероприятия. Открытие состоится вечером 23 декабря. Будут выступать различные артисты и коллективы города. Также с завтрашнего дня в парке «Черное озеро» будет работать будка поздравлений. Там люди могут записать видеопоздравление, которое потом мы покажем в парке», – рассказал он.

В каждом елочном городке в Казани ежедневно будут проходить тематические мероприятия. Например, 1 января в парке «Крылья Советов» пройдет ретровечеринка, 7 января на озере Комсомольское состоится День моржей, а 11 января в Горкинско-Ометьевском лесу можно будет посетить гастрофестиваль «Снежки-пирожки», пояснил Абзалов.

Более подробная информация обо всех мероприятиях в елочных городках Казани размещена на портале мэрии.

В новогодние праздники по Казани будет курсировать тематический трамвай.

«Можно будет на новогоднем трамвае прокатиться и встретиться со сказочными персонажами, символом нашей республики снежным барсом и символом года – лошадкой», – пояснил он.

Трамвай будет курсировать по маршруту №5 в Казани.

Азат Абзалов: «Можно будет на новогоднем трамвае прокатиться и встретиться со сказочными персонажами, символом нашей республики снежным барсом и символом года – лошадкой» Фото: prav.tatarstan.ru

В новогоднюю ночь в Казани будут работать две тематические площадки

Также для казанцев в новогоднюю ночь будут работать две уличные площадки.

«Для жителей и гостей города в новогоднюю ночь будут работать площадки на Черном озере и у Центра семьи «Казан». Там мы обязательно покажем обращения Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – сообщил он.

Для обеспечения безопасности в новогоднюю ночь и в елочных городках Татарстана будут задействованы более 2,5 тыс. сотрудников полиции, добавил заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Фатхуллин.

«Дополнительно будут привлечены сотрудники Росгвардии, частные охранные предприятия, муниципальные служащие и народные дружины», – пояснил он.

Все площадки проведения мероприятий будут проверены сотрудникам полиции с использованием технических средств и специально обученных собак на предмет безопасности. На входах будут организованы точки осмотра людей с металлодетекторами.

Запуск фейерверков допускается только в специально отведенных для этого местах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Салюты можно будет пускать только на специальных площадках, в Казани их будет четыре

С 25 декабря по 11 января в Татарстане вводится особый противопожарный режим. В соответствии с ним запуск фейерверков допускается только в специально отведенных для этого местах, сообщил замначальника Главного управления МЧС по республике Максим Трущин.

«Рекомендовано создать во всех муниципальных образованиях площадки для применения пиротехнических изделий. По состоянию на 20 декабря в 32 муниципальных образованиях создано более 700 приспособленных площадок для запуска пиротехнических изделий гражданами. Указанные площадки должны быть созданы в каждом районе до 25 декабря текущего года», – отметил он.

Согласно особому режиму, вводятся ограничения по применению пиротехники в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог.

В Казани можно будет запускать салюты на площадках у Нижней Зареченской дамбы, в районе перекачивающей станции Майдан на улице Гаврилова, Березовой роще в поселке Мирный и у ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Кроме того, Трущин подчеркнул, что приобретать пиротехнику важно только в проверенных местах.

«Приобретение пиротехнических изделий следует осуществлять в специализированных магазинах. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах, это могут быть рынки, или у знакомых. При покупке пиротехнических изделий у продавца необходимо запросить копию сертификата», – подчеркнул он.

На пиротехнических изделиях должны быть указаны адреса или телефон производителя или оптового продавца. При покупке фейерверков важно обратить внимание на срок годности, а также наличие инструкции по эксплуатации, целостность упаковки; отсутствие разрывов проверить – не намокла ли она.

Максим Трущин: «Обращаясь к родителям, хотел бы попросить не оставлять несовершеннолетних детей одних дома без присмотра» Фото: prav.tatarstan.ru

Как правильно установить новогоднюю елку

Максим Трущин также рассказал о правилах безопасности при установке дома новогодней елки.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов», – напомнил он.

Кроме того, электрические гирлянды, которыми украшают елку, должны быть заводского изготовления и иметь сертификат соответствия, запрещается эксплуатировать гирлянды с поврежденной изоляцией и оголенными участками проводов.

При обнаружении неисправности (нагрев проводов, искрение) необходимо тут же обесточить елку и не включать до тех пор, пока не будет выявлена и устранена причина неисправности, а также нельзя оставлять включенными на ночь электрические гирлянды.

«Обращаясь к родителям, хотел бы попросить не оставлять несовершеннолетних детей одних дома без присмотра», – подчеркнул Трущин.