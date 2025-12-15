В Нижнекамске почтили память главы Шереметьевского поселения Владислава Никишина

Фото: t.me/radmirbelyaev

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на аппаратном совещании выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы Шереметьевского сельского поселения Владислава Ивановича Никишина и его коллеги Анатолия Юриевича Горбунова. Они погибли в ДТП 11 декабря.

«Прошедшая неделя, к сожалению, была связана с трагичным событием. В минувшую субботу мы проводили в последний путь нашего коллегу и его коллегу. Это невосполнимая утрата для всех нас», – отметил Радмир Беляев.

Он подчеркнул, что Владислав Иванович был настоящим «народным» главой, преданным своей земле и очень продуктивным руководителем. Благодаря его инициативам и работе многое изменилось в Шереметьевском поселении, а впереди у него было еще множество планов.

«Безмерно жаль, что жизни Владислава Ивановича и Анатолия Юриевича прервались столь рано и трагично. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным и близким. Наша главная задача сейчас – поддержать их», – добавил глава района.

В память о коллегах Радмир Беляев предложил почтить их минутой молчания.