В Нижнекамске прошло чествование лучших работников химической отрасли Татарстана

В Нижнекамске сегодня празднуют республиканский День химика. Лучших работников химической отрасли Татарстана чествовали в ледовом дворце «Нефтехим арена» на торжественном мероприятии с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

До начала торжества гости праздника смогли узнать о достижениях татарстанских предприятий на выставке, организованной в ледовом дворце. Официальная часть праздника началась с демонстрации фильма о химической и нефтехимической отрасли республики. Затем собравшихся с Днем химика поздравили мэр Нижнекамска Айдар Метшин и генеральный директор «ТАИФа» Руслан Шигабутдинов.

«День химика для Татарстана — праздник особенный и значимый. Именно химическая промышленность полвека назад дала хороший импульс развитию экономики региона и города Нижнекамска. Связав свою судьбу с отраслью, являющейся главной точкой роста экономики республики, с отраслью, которая определяет успешное развитие всего производственного комплекса Татарстана и страны в целом, вы являетесь примером безграничной преданности своей сложной профессии и образцом настоящего профессионализма», — сказал химикам Шигабутдинов.

Он также поблагодарил ветеранов химической отрасли, которые «заложили фундаменты сегодняшних побед и принципы будущих достижений».

С профессиональным праздником участников мероприятия поздравил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, который вручил награды лауреатам республиканского конкурса «Лидер в сфере переработки полимерной продукции». Он подчеркнул, что базовая отрасль промышленности Татарстана, химическая, ежегодно выдает продукцию на 1 трлн рублей.

«Эта отрасль активно развивается благодаря тем усилиям, которые внесли в свое время ее ветераны, благодаря напряженному труду трудовых коллективов и благодаря тому, что сегодня химию и нефтехимию выбирают молодые люди. Отрасль активно развивается и благодаря тому, что цветет и растет столица нашей нефтехимии — город Нижнекамск», — заявил министр.

На торжественном мероприятии награды вручили лучшим ученым, ученым-производственникам и рационализаторам производства, а также чествовали юных обладателей стипендии имени Н. В. Лемаева. Кроме того, дипломы получили победители школьных и студенческих олимпиад по химии.

«Очень приятно поздравить всех ветеранов и тружеников химической и нефтехимической отрасли Татарстана с профессиональным праздником. Мы гордимся тем, что наши школьники, студенты, аспиранты, ученые имеют заслуги и достижения. Мы рады, что в школах, колледжах и вузах республики химическому образованию уделяется большое внимание, создаются лаборатории. Поэтому уверены, что отрасль пополнится хорошими кадрами», — отметил на церемонии награждения министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Его дополнил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, который призвал молодежь «учить химию и заниматься химией». «У вас все получится. Впереди вас ждут большие интересные проекты», — заметил он.

Подарком для всех присутствующих стали творческие номера лучших городских и республиканских коллективов, световое и мультимедийное шоу. А завершилось торжество концертом российской рок-группы «Чиж & Co».