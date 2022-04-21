В Нижнекамске по просьбам горожан автобусы начнут ходить с пяти утра

В Нижнекамске изменилось расписание движения трех автобусных маршрутов — №56, №59 и №10. По многочисленным просьбам жителей города автобусы будут начинать работу с 5 часов утра. Новое расписание вступит в силу с понедельника, 25 апреля, сообщили «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района.

Маршрут №56 выйдет на линию в 5.00, последний рейс отправится в 19.15 с автовокзала.

Маршрут №59 начнет движение также в 5.00, а последний рейс отправится в 18.56 с НКЦ.

Маршрут №10 выйдет на линию в 5.00 и завершит движение в 18.39.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске не планируется повышения цен на проезд в общественном транспорте, хотя Госкомитет Татарстана по тарифам и рекомендовал повысить стоимость билета в Нижнекамске до 28 рублей.