В Нижнекамске не планируется повышать цены на проезд в общественном транспорте

В Нижнекамске не планируется повышения цен на проезд в общественном транспорте, несмотря на то, что Госкомитет Татарстана по тарифам рекомендовал повысить стоимость билета в Нижнекамске до 28 рублей.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации муниципалитета, сейчас проезд в нижнекамских автобусах и трамваях стоит везде одинаково — 25 рублей несмотря на то, что на данный момент при себестоимости проезда на общественном транспорте экономически обоснованный тариф составляет 32-35 рублей.

«Госкомитет по тарифам рекомендовал нам повысить стоимость до 28 рублей, однако вопрос находится на рассмотрении исполнительного комитета Нижнекамского района и в ближайшее время изменения в тарифной сетке не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Исполкомом района еще в начале года принято решение о субсидировании общественных перевозок в размере 80 млн рублей, дополнительно 20 млн рублей было выделено на пригородные маршруты. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении дополнительных 15 млн рублей для обеспечения перевозок в дачные массивы. Несмотря на данные меры, полностью компенсировать затраты автотранспортных предприятий не удается.

Личный источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что сейчас исполком ищет выходы и пути для того, чтобы сохранить тарифы, «всеми силами пытается выйти из ситуации с минимальными потерями для жителей».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани стоимость проезда могут поднять до 36 рублей.