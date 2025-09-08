В Нижнекамске по итогам двух опрессовок выявили 240 дефектов, большинство уже устранено

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По итогам первых двух этапов гидравлических испытаний в Нижнекамске специалисты выявили 240 проблемных участков. На сегодняшний день устранено 215 дефектов. О ходе подготовки района к зиме рассказал на еженедельном совещании замруководителя исполкома по ЖКХ Максим Парамонов.

«После первого и второго этапа гидравлических испытаний выявлено 240 дефектов. Уже проведено более 90% работ. Для этого задействованы 10 подрядных организаций, около 140 специалистов и 40 единиц специализированной техники», – сообщил Парамонов.

Третий этап гидравлических испытаний «Татэнерго» выявил еще 42 повреждения – 23 на магистральных трубопроводах, 14 на соединительных, и 12 уже устранены.

По состоянию на текущую неделю почти 91% многоквартирных домов готовы к подаче тепла и горячей воды, объекты социальной сферы – образования, здравоохранения и культуры – в среднем на 96,6%.

АО «Татэнерго» проводит масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках республиканской программы, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. На эти цели выделено 2,36 млрд рублей. Ведется замена 47 км сетей, из которых 40 км уже смонтированы, включая 18 км труб горячего водоснабжения.

Максим Парамонов подчеркнул, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы с 10 сентября подача горячей воды была восстановлена во всех домах, а отопительный сезон прошел без перебоев.