В Нижнекамске планируют изменить схему движения автобусного маршрута по просьбам горожан

Отдел общественных перевозок и транспорта Нижнекамска планирует изменить схему движения автобусного маршрута №10 в городе химиков. По просьбе нижнекамцев дополнительно его хотят пустить по проспекту Шинников.

«Предлагаем нижнекамцам принять участие в голосовании, необходимо собрать общественное мнение. Отдел транспорта полностью полагается на мнение людей. Голоса будут подсчитаны в воскресенье утром», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Согласно новой схеме движения автобус будет следовать после остановки «11-й микрорайон» в сторону проспекта Шинников, заезжая на остановки «Городской суд», «Телевышка», «Семейная», «Парковая», «Баки Урманче» и далее по маршруту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Нижнекамска планируют увеличить количество автобусов до 70 единиц и запустить маршруты в сторону промышленности.