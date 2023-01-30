В Нижнекамске память Марата Садыкова почтили минутой молчания

Деловой понедельник в Нижнекамске начали с минуты молчания, посвященной министру здравоохранения Татарстана Марату Садыкову.

«Сегодняшнее совещание начинаем с печальной новости. Вчера на 54-м году жизни скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Наилевич Садыков. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца», — произнес заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников.

Он напомнил, что Марат Садыков родился 27 января 1970 года. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», являлся кандидатом медицинских наук. Садыков — заслуженный врач Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.

С 1996 по 2000 год работал заместителем главного врача городской клинической больницы №18. Затем до 2008 года был главврачом Казанского онкологического диспансера. С 2008 по 2018 год — главный врач городской клинической больницы №7. Кроме того, с 2009 по 2018 год был депутатом Госсовета РТ. Министерство здравоохранения Татарстана Марат Садыков возглавлял с 2018 года.

«Служение медицине и родной республике он избрал делом своей жизни и за многие годы созидательного труда в области здравоохранения многое сделал для развития медицинской отрасли Татарстана, развития инфраструктуры медучреждений республики. Честный и ответственный труженик, опытный хозяйственник, мудрый руководитель, он всегда шел навстречу людям, помогая решать волновавшие их вопросы, прикладывая все силы для процветания родного Татарстана», — сказал спикер.

Умников также подчеркнул, что при поддержке Марата Садыкова в Нижнекамске были реализованы крупные проекты здравоохранения — строительство приемно-диагностического отделения, капитальные ремонты медучреждений, строительство ФАПов в сельских поселениях.

«Для Нижнекамска это огромная утрата. Мы потеряли надежного друга, соратника и единомышленника, человека, душою болевшего за дело, которого все глубоко уважали», — заключил заместитель главы Нижнекамского района РТ.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования супруге главы Минздрава РТ Марата Садыкова.