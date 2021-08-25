В Нижнекамске отремонтируют дорогу, адаптированную для слабовидящих студентов

На маршруте от стоящего на улице Юности Нижнекамского медицинского колледжа до улицы 30 лет Победы ведутся ремонтные работы. Строители обновляют асфальтовое полотно и бордюры, устанавливают тактильную плитку, предупреждающие и направляющие указатели, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

По этому маршруту ежедневно проходят иногородние студенты с нарушениями зрения — будущие специалисты в области медицинского массажа.

В 2020 году инициативная общественная группа — активисты инклюзивного арт-кластера «Рубаха» и сами студенты выступили с предложением провести ремонт дороги с учетом потребностей слабовидящих учащихся.

На проект «Обустройство доступной среды и ремонт пешеходных тротуаров для инвалидов по зрению» выделены средства из республиканского бюджета.

«Строители очень стараются к 1 сентября закончить ремонт дороги, делают все возможное», — прокомментировали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы муниципалитета.

Ранее агентство сообщало, что в 2021 году на ремонт дорожной сети Нижнекамского района из бюджетов разных уровней будет привлечено 1,5 млрд рублей.