Мост через реку Зай откроется в Нижнекамске в конце августа

Продолжаются ремонтные работы по замене деформационных швов на мосту через реку Зай. Открытие важного стратегического объекта планируется в конце августа. Об этом на деловом понедельнике объявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Ремонт на данном участке требовался давно, он выполняется в плановом порядке с тем, чтобы обеспечить работу моста на долгие годы, учитывая ту ежедневную интенсивную нагрузку, которую испытывает данный мостовой переход. Ремонтные работы ведутся в дневное и ночное время, чтобы успеть завершить запланированные работы до конца августа», — сказал градоначальник.

Метшин призвал горожан с пониманием отнестись к работам на мосту. «Мы понимаем, что ограничение движения на данном участке доставляет людям большие неудобства, однако это мера вынужденная. Мы делаем все необходимое, чтобы выполнить работы качественно и в срок», — отметил мэр города.

В 2021 году на ремонт дорожной сети района из бюджетов разных уровней будет привлечено 1,5 млрд рублей. Так, например, в Нижнекамском районе реализуется ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «В ее рамках в этом году мы приводим в порядок ряд важных магистралей в городе. Это улица Ахтубинская, Вокзальная, автодорога через Афанасово. В нацпроекте Нижнекамский район принимает участие с 2019 года», — сказал Метшин.

До начала реализации программы доля дорог Нижнекамской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, составляла 65,6%. За 2019 / 2020 годы этот показатель вырос до 74,7%, цель — достичь соответствующих нормативов по автодорогам до 85%.