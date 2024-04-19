В Нижнекамске отопительный сезон планируется завершить 22 апреля

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Нижнекамске отопительный сезон, начавшийся 15 сентября 2023 года, завершится в ближайший понедельник, 22 апреля. В этом году отключение батарей произойдет на 2 дня раньше по сравнению с прошлым. В 2023-м отключение тепла произошло 24 апреля, рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе Нижнекамского района.

Батареи перестанут греть сразу и на социальных объектах, и в жилых домах, уточнили в администрации.

Еще в одном городе республики — Зеленодольске отключение тепла также запланировано на 22 апреля.

Напомним, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, подача тепла должна завершаться, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении более пяти дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году отопительный сезон в Казани намерены завершить 20 апреля, в Челнах – 22 апреля. На аппаратном совещании мэр Автограда Наиль Магдеев отметил, что в городе окончание сезона ранее приходилось на май, но в последние годы эти сроки передвинулись.