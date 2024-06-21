В Нижнекамске открыт мобильный пункт по приему на контрактную службу

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске работает мобильный пункт по приему на контрактную службу. Инструкторы ведут разъяснительную работу среди населения по условиям службы, единовременным выплатам всем пожелавшим подписать контракт.

Как оказалось, большинство со всеми предлагаемыми условиями уже знакомы. Инструктор обращает внимание, что в некоторых муниципалитетах предусмотрены и свои меры поддержки. Поэтому единовременные выплаты в июне и июле составляют до 1 миллиона рублей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«На каждого ребёнка единовременная выплата 20 тысяч рублей, так же обеспечиваем путёвки в лагеря детям, есть возможность для поступления на бюджет в вузы», — проинформировал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Кирилл Мерясев.

Один из прохожих рассказал, что уже задумывается о подписании контракта.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас Татарстан комплектует батальон «Батыр». Подписавшие контракт в нашем регионе будут направляться именно туда. Кроме стандартного обеспечения, батальон также будет поддерживаться местными гуманитарными волонтёрскими группами.

Батальон «Батыр» будет сформирован в основном из татарстанцев, но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике. Главное – успеть до 1 июля.

Батальон будет задействован для охранных функций. Наберут в него всего 400 человек.

«Также если кандидаты, которые изъявили желание поступить на военную службу по контракту, не могут доехать или находятся не в городе, мы предоставляем машину, чтобы было комфортно», — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Ринат Жабаров.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мобильный пункт отбора на контрактную службу работает в различных точках Нижнекамска. Его главная задача – информирование населения. А вот уже непосредственно стать кандидатом и поступить на военную службу можно, обратившись в нижнекамский военкомат по улице Центральной, 86 в посёлке Строителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 11 контрактников из Нижнекамска вошли в новый батальон «Батыр».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону