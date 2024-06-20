11 контрактников из Нижнекамска вошли в новый батальон «Батыр»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Группа из 11 мужчин отправилась сегодня на контрактную службу из Нижнекамска. Все они будут служить в подразделениях северного морского флота, в специально созданном мотострелковом батальоне для жителей Татарстана «Батыр» и выполнять задачи в специальной военной операции.

Нижнекамцев проводили близкие родственники. Напутственные слова традиционно сказали военный комиссар и ветераны боевых действий.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Благословение батюшки — обязательная часть отправки будущих контрактников. Защита Родины и близких — дело богоугодное. Здесь же с проповедью выступил и мулла, среди добровольцев много мусульман. А вот атеистов, как любят повторять ветераны боевых действий, на передовой не бывает.

Важные и полезные напутствия обычно звучат из уст представителей «Боевого братства». В этом сообществе состоят как правила участники реальных боевых действий, много среди них и вернувшихся с СВО, и они точно знают, что пожелать тем, кто отправляется на борьбу с неонацистами.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Ничто не укрепляет боевой дух солдата, как когда они знают, что за них молятся родные и близкие с верой и надеждой. Мы врага били, бьём и будем бить», — говорят представители братства.

Конечно, самые ценные слова для каждого из мужчин, решившихся на такой шаг, прозвучали от самых близких людей — жен, детей и родителей, с глазу на глаз. Собственно, ради них и их будущего добровольцы чаще всего и едут на СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Для некоторых мотивацией служит желание покончить с нацистами.

«Хочется лично сделать вклад в нашу Победу. События, которые произошли на Украине в 2014 году, для меня произошли немного раньше — в 2011-м, когда я смотрел ВГТРК, там на 9 мая молодёжь подходила к ветеранам, срывала ленточки, ордена, медали и относилась к ним с презрением», — рассказал кандидат на контрактную службу.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Военный комиссар г. Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков напомнил о выплатах.

«Материальную помощь получают все заключившие контракт на один год, изначально и в настоящее время региональная помощь выделяется в размере 505 тысяч рублей и 195 тысяч от МО, это в первый месяц и в течение нескольких недель поступают на карты наших граждан. Плюс от 200 до 240 тысяч рублей к тем 700 тыс. рублей», — сообщил военком.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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