В Нижнекамске открылся склад продуктов и вещей для гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске выделили помещение для волонтеров, которые занимаются отправкой необходимых вещей в зону проведения спецоперации. Как рассказал «Татар-информу» директор АНО «Нижнекамский волонтерский центр» Булат Аюпов, склад не муниципальный: площади для него предоставил частный предприниматель, который решил внести свою лепту помощи для нижнекамских бойцов.

Помещение для склада расположено в бывшем здании военкомата на улице Ахтубинской, 6а. Вещи и продукты доставляют с 13 других приемных пунктов. Когда накапливается большое количество гуманитарной помощи, здесь формируют посылки, которые в дальнейшем направят в зону СВО.

Сейчас сообщества «Поддержка военнослужащих 16» и «Боевое братство» снаряжают госпитали всем необходимым. Там нужны костыли, коляски, бинты, чистые простыни и одежда, медикаменты.

Также в пункты приема можно принести электрогенераторы, теплоизоляционные материалы, канистры, теплую одежду, обувь, предметы гигиены, медикаменты, продукты длительного хранения. Для моральной поддержки военнослужащих дети пишут письма. Их отправляют вместе с остальным грузом.

Булат Аюпов рассказал, что с начала спецоперации собрано около 30 тонн помощи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске ко Дню защитника Отечества организовали акцию для участников спецоперации.